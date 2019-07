Drent na herseninfarct: 'Ik had een doel en dat is in juli de Vierdaagse lopen'

“Ik ben positief verrast”, zegt de 49-jarige Sturre over zijn gesteldheid na ongeveer 8 kilometer. “Echt, dit had ik ook niet verwacht. Wel gehoopt natuurlijk. Ik merk dat ik heel fit ben.”De vier wandeldagen in juli had hij al vroeg op zijn kalender in het rood omcirkeld. Zelfs in gesprek met zijn arts een half jaar geleden kwam de Vierdaagse ter sprake. “Ik vroeg meteen: mag ik in juli lopen? Ze zei dat ik wel vermoeid zou zijn. Dus Ik zei: we zien het wel. Ik ben gaan trainen en ik ben er. Het is gelukt! Althans, nu nog halen.”Sturre is in januari al begonnen aan zijn voorbereiding. “Dan ga je eens een blokje om het huis lopen, dan een blokje om het dorp en uiteindelijk merk je dat je dertig kilometer kan lopen. En dan loop je een keer veertig. Dan komt het wel”, vertelt Sturre. “Zelfs in het ziekenhuis heb ik gewoon gewandeld. Ik had een doel en dat is in juli de vierdaagse lopen.”De Bovensmilder gaat voor zijn vijfde Vierdaagsekruisje. Heeft hij zich aangepast? “Ik doe gewoon wat ik denk dat goed is. Het enige verschil is dat ik in plaats van 50, 40 kilometer loop. Maar dat is leeftijdsgebonden.”Twee kilometer voor het einde van zijn tocht laat André Sturre weten dat dag twee een succes is. “Ik heb volgens mij geen blaren en de benen gaan ook goed. Het gaat gewoon lukken.”