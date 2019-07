Wethouder Wilfried de Jong vertrekt uit Westerveld

De Jong was eerder raadslid van D66 in Assen en kon na de laatste gemeenteraadsverkiezingen plaats nemen in de raad van Assen. Hij werd gevraagd door Progressief Westerveld om wethouder te worden.De Jong: "Het voelde als een groot, spannend en vooral verantwoordelijk avontuur toen ik in mei 2018 daadwerkelijk als wethouder startte."Maar het botst tussen hem en de fractie. Progressief Westerveld is een samenwerking van twee partijen, D66 en GroenLinks. Maar de twee kampen botsen nogal eens binnen Progressief Westerveld."Hoewel D66 en GroenLinks veel overeenkomsten hebben op inhoud en we elkaar daar ook op vonden en vinden in de gemeente Westerveld, hebben we de verschillen in stijl en werkwijze en de consequenties daarvan, met elkaar niet goed ingeschat."De Jong schrijft dat zijn werkwijze niet altijd aansluit bij die van de fractie en vice versa. "We kwamen er samen dan ook niet uit." Er is te weinig onderling vertrouwen.De wethouder stopt met ingang van 18 augustus. "Ik geloof er in en sta voor de democratie en dus in het op correcte wijze omgaan met opposanten en wens mijn opvolger de wijsheid en het vermogen toe het lelieteeltdossier op te pakken op de wijze die Progressief Westerveld voor ogen heeft."