400 bezwaren tegen termijn van vijf jaar voor vluchtelingopvang Ossehaar

Liever één jaar dan vijf. Dat is de inzet van de hoorzitting over het bezwaar tegen de termijn van de omgevingsvergunning, die nodig is om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de wijk Ossehaar in Coevorden. Zo'n vierhonderd wijkbewoners schrokken van de aanvraag voor vijf jaar en dienden een bezwaar in.

Daarnaast kwam de lawaaioverlast en het uitzicht op de woonunits ter sprake, evenals de verkeersveiligheid rondom de opvanglocatie, die bestaat uit veertig units en een voorzieningengebouw. De bewoners, van wie een deel zich heeft verenigd in de bewonerscommissie Ossehaar Fase C, zijn niet tegen de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, maar hopen dat dat niet langer duurt dan nodig is.

Noodopvang

Ook de gemeente Coevorden kreeg in maart de opdracht van het Rijk om noodopvang te regelen voor Oekraïense vluchtelingen. Op vakantiepark De Wolfskuylen bij Gees, in de Protestantse Kerk in Sleen en op een braakliggend terrein aan de Jan Frowijnstraat in de Coevorder wijk Ossehaar werden opvanglocaties gerealiseerd. Daarvoor moest de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

400 bezwaren

Voor de tijdelijke opvanglocatie op Ossehaar vroeg de gemeente een vergunning aan voor de periode van vijf jaar. Volgens de gemeente is de opvang bedoeld voor zes maanden, plus eventueel verlenging van een jaar. Dat er voor een langere tijd een vergunning is verleend stuit veel bewoners tegen de borst. Er zijn vierhonderd bezwaren binnengekomen bij de gemeente Coevorden. Ruim driehonderd bezwaarmakers tekenden ervoor dat de commissiegroep Ossehaar Fase C namens hen inspreekt tijdens de hoorzitting.

"We dachten allemaal voor één jaar, misschien twee", vertelt Helma Barth, die namens de groep het woord doet. "Toen bleek dat de vergunning voor vijf jaar geldt, wat verlengd kan worden tot tien jaar." Ze is bang dat er straks ook asielzoekers vanuit Ter Apel komen. "Met dit idee hebben we dertien jaar geleden ons huis hier niet gebouwd."

'Geen AZC'

De gemeente ontkracht stellig dat de noodopvanglocatie op Ossehaar het AZC in Ter Apel zal ontlasten: "Er komt geen AZC op Ossehaar. Voor zover er misverstanden bestaan over de doelgroep: we gebruiken weliswaar de term vluchtelingen, maar hier gaat om vluchtelingen uit Oekraïne. Asielzoekers is een andere categorie", laat projectleider vluchtelingenopvang André Kolk weten.

Over de vergunningstermijn van vijf jaar zegt hij: "De vergunning is voor vijf jaar, maar we hebben niet de intentie om dit vijf jaar vol te houden. We weten niet hoe lang de oorlog gaat duren, maar ik kan me voorstellen dat het vreemd overkomt als je leest over vijf jaar vergunning." De gemeente wil daarbij voorkomen dat vluchtelingen van plek naar plek moeten verhuizen, mocht blijken dat de opvang verlengd moet worden.

Lawaaioverlast en bedorven uitzicht

"Ik was tot aan de zomer een buitenmens", vertelt Marianne Timmerman, ook lid van de bewonerscommissie. "Ik denk dat de gemeente de gevolgen vreselijk onderschat heeft. Ik doe mijn ramen dicht, ik slaap slecht en kan niet normaal in de tuin liggen. Dat is natuurlijk niks in vergelijking met de oorlog in Oekraïne, begrijp me goed, maar is het zoveel moeite om een geluidswal te plaatsen?"

Daarnaast kijkt ze uit op de grijze zijdes van de woonunits. De gemeente heeft met de beheerder al geregeld dat de lange zijdes bedekt zijn met natuurfoto's uit de gemeente Coevorden, maar juist aan de kant van de bewoners is nog niets gedaan. Projectleider Kolk zegt toe te onderzoeken of de eigenaar ook de andere zijdes wil bedekken. "Het aanbrengen van verf was niet handig, want de units krijgen hierna weer een andere bestemming."

De bewoners maken zich ook zorgen om de verkeersveiligheid, want de opvanglocatie ligt aan de entree van de wijk, langs een weg die tot nog toe vooral gebruikt werd als bouwweg, vol kuilen en zonder straatverlichting. "Veel mensen lopen en fietsen daar en in onze beleving is dat niet veilig", zegt Timmerman.

Heroverweging van de termijn

De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie, Brecht Rink, vraagt zich af of de gemeente de termijn van de omgevingsvergunning simpelweg niet kan verkorten tot een of twee jaar, in plaats van vijf. "Dan haal je de angel eruit. Als het college niet afwijkt van de termijn van vijf jaar, zal er een betere onderbouwing moeten komen. We zien nu nog niet de noodzaak van de termijn van vijf jaar." Ze stelt voor dat de gemeente en de bewoners er op die manier onderling uit proberen te komen, iets wat beide partijen zien zitten.