Horecaondernemers emotioneel na dag in rechtbank: 'Je schiet weer vol'

Acht ton schuld

"En dan merk je pas hoe zwaar het is zonder steun", zegt Waaijenberg. "Al het personeel hebben we bewust doorbetaald, maar je kan je best voorstellen dat de kosten dan flink oplopen." En dat deed het zeker. In totaal hebben ze ongeveer zo'n acht ton aan schuld opgelopen door de gemiste coronasteun. "Je steekt er toch veel eigen vermogen in, we moeten misschien wel tien jaar langer doorwerken om het geld terug te verdienen."

Inmiddels heeft het koppel een klein gedeelte van het geld alsnog gekregen. Maar dat staat niet in verhouding met de gemaakte kosten van de afgelopen twee jaar. Met de rechtszaak hopen ze op meer. "Hopelijk kan ons verhaal een voorbeeld zijn voor meer mensen."

Zes weken wachten

De KHN wilde de zaak in eerste instantie beginnen namens de gehele horeca. Daarmee hoopte ze dat de overheid alle gemaakte schulden of verliezen zou dekken die ondernemers maakten door de coronamaatregelen. Eerder dit jaar besloot een rechter dat, dat niet mogelijk is. Daarom is er nu een zaak gestart met acht horecaondernemers die elk hun verhaal doen over hun problemen tijdens de pandemie.

Langzaam komt er weer een glimlach op het gezicht van Waaijenberg en haar partner. Het restaurant loopt goed en alle bruiloften die stonden gepland zijn doorgegaan. Het stel heeft ook veel steunbetuigingen gehad van ondernemers uit de omgeving. "Het gaat goed de laatste tijd. Het is een prachtig bedrijf en we hebben er altijd vertrouwen in gehouden."