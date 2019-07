Slapeloze nachten voor bewoners Touwstraat Meppel door kapotte lift

De problemen die hierdoor ontstonden waren dusdanig serieus dat de brandweer twee keer hulp moest verlenen aan de bewoners, van wie de meerderheid zich verplaatst met hulp van een rollator of scootmobiel en daardoor afhankelijk is van de lift in het wooncomplex."Je voelt je opgesloten in je eigen huis", vertelt de 61-jarige bewoner Johan Mos. Normaal gesproken gaat hij via de lift met zijn scootmobiel naar buiten, maar dat kon de afgelopen dagen niet.Toen gisteren de lift eindelijk gemaakt leek, stapte Mos weer in het hokje. "Maar daarna deed hij niks meer", blikt hij terug. "Ik zat dus opgesloten. Mijn vrouw had het eten klaar en vond het vreemd dat ik niet terug in huis kwam. Ze ging op zoek en vond me. Ik kon gelukkig wel met haar communiceren. Ik drukte op de noodknop, maar na een gesprek met servicedienst hoorde ik niets meer. Toen heb ik mijn vrouw gevraagd 112 te bellen."De brandweer bevrijdde Mos uiteindelijk uit zijn krappe positie. Vandaag moest de hulpdienst opnieuw assistentie verlenen in hetzelfde complex. Een bewoner raakte in zijn appartement onwel en moest mee met de ambulance naar het ziekenhuis, maar omdat de lift het niet deed, verleende de brandweer hulp bij het uit huis takelen van de bewoner.Vandaag hebben monteurs de lift gemaakt. Mos hoopt dat een defect vanaf nu jaren achterwege blijft. "Ik heb slijtage aan de tussenwervels in mijn rug en mijn linkerknie is verrot. Als de lift het niet doet, moet ik zonder scootmobiel mezelf verplaatsen. Ik lag vanaf zaterdag wakker in bed, omdat ik niet kon slapen door de pijn."Woningcorporatie Woonconcept vind het 'ontzettend vervelend' dat de lift een aantal dagen buiten gebruik is geweest en dat bewoners hier serieus last van hebben gehad. "In dit geval was het kapotte onderdeel niet direct leverbaar en moest zelfs uit het buitenland komen", zegt woordvoerder Michiel van Tongeren over de oorzaak van de langere reparatietijd."We zijn in gesprek met onze onderhoudspartners hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Zeker in een complex waar mensen afhankelijk zijn van de lift, streven we ernaar om de reparatietijd zo kort mogelijk te houden. Vandaag zijn verschillende collega’s de deuren langs geweest om met een kleine presentie excuses te maken voor het ongemak."