Meer rokende Drentse jongeren tijdens coronacrisis

Het aantal Drentse jongeren dat wekelijks minimaal één sigaret opsteekt, is tijdens de coronacrisis gestegen. In 2019 rookte 7,6 procent van de 12- tot en met 16-jarigen wekelijks, in 2021 klom dat percentage naar 11.

Onze provincie is daarmee de regio met relatief de meeste rokers, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de GGD'en en het RIVM. Na Drenthe volgen de regio's Gooi en Vechtstreek (10,6 procent), Zeeland (10,5) en Fryslân (10,2). Landelijk gaat het in 2021 om bijna één op de tien jongeren die aangeeft in de afgelopen maand te hebben gerookt.

Volgende week begint Stoptober, de maand die in het teken staat van het stoppen met roken.

Emmer jongeren provinciaal koploper

Nergens in Drenthe roken zo veel jongeren als in Emmen: ruim één op de zes jonge inwoners (17,1 procent) steekt hier minstens wekelijks een sigaret op. Dat percentage is ruim verdrievoudigd in vergelijking met 2019: toen ging het om bijna één op de achttien jongeren (5,6).

Ook in Meppel en Assen kampen de nodige 12- tot en met 16-jarigen met een nicotineverslaving. In Meppel rookt 13,2 procent van de jongeren wekelijks, tegenover 12,9 in 2019. In Assen gaat het in 2021 om 12,3 procent van de jongeren, dat percentage was twee jaar eerder fors lager: 1,4. Ook in Westerveld (van 5,8 naar 10 procent) en Tynaarlo (van 3,5 naar 9,7 procent) steeg relatief het aantal rokers.

In De Wolden was juist sprake van een sterke daling (van 20,1 procent naar 8). Ook in Coevorden (van 10,2 procent naar 7,8) en Noordenveld (van 9,5 naar 7,6) zijn er relatief minder rokers. Van de overige gemeenten (Hoogeveen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn) zijn geen cijfers bekend vanwege te weinig deelnemers aan het onderzoek.

Vooral meer rokende meisjes

Tijdens de coronacrisis is landelijk het aantal dagelijks rokende 12- tot en met 16-jarigen met bijna een 40 procent toegenomen in Nederland. Dit is volgens de onderzoekers opvallend, omdat in de voorgaande jaren juist een daling te zien was.