Speciaalbier maakt opmars in het schap

Uit het jaarlijkse Nationaal Bieronderzoek van Nederlandse Brouwers blijkt dat vier op de vijf bierdrinkers weleens een speciaalbiertje drinkt. ​Pils is nog altijd de koploper in het schap, maar speciaalbiertjes zijn hard op weg om die plek in te nemen.

Eigenaar Dick Meppelink van het Bier en Boek-museum in Orvelte snapt het wel. "Speciaalbiertjes zijn te vergelijken met wijn. Pils drink je om het gezellig te hebben, een speciaalbiertje drink je omdat je wil genieten. Dan is één of twee op een avond ook meer dan voldoende."Ook is er een grotere interesse dan voorheen in lokale producten. Volgens Meppelink spelen kleinere brouwerijen hier ook goed op in. "Ook zie je bij het speciaalbier dat er op kleinere schaal gebrouwen wordt. En dat er met meer smaken geëxperimenteerd wordt."Een voorbeeld is Trappistenbier, dat wordt gebrouwen door monniken, ook moet het voldoen aan speciale eisen:- Het product moet binnen de muren van de abdij worden geproduceerd.- Het product moet door of onder toezicht van de kloostergemeenschap worden geproduceerd en de exploitatie moet ondergeschikt zijn aan het klooster.- De opbrengsten moeten worden gebruikt voor het levensonderhoud van de monniken en voor het onderhoud van het klooster. Wat overblijft, moet aan sociale werken en goede doelen worden besteed.