Veel onduidelijkheid over afgebrande trailer Nieuw-Amsterdam

“Ik ben gefrustreerd dat het zo lang duurt”, zegt voorzitter Rikus Haasken van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Hij zegt dat meermaals bij de gemeente is aangegeven dat het de trailer weg wil hebben. Ondertussen lijkt er niets te zijn gebeurd.“De trailer is niet van ons, terwijl die wel op ons terrein is afgebrand”, zegt woordvoerder Aldert Baas van ProRail. “Er is niets meer over dan een wrak”. Hij zegt dat de eigenaar van de trailer en een mogelijke brandstichter niet konden worden achterhaald. Het is daardoor moeilijk om de opruimkosten op iemand te verhalen.Inmiddels is ProRail met een ‘betrokken bedrijf’ in gesprek om de kosten van de opruiming van het wrak en zijn vracht, dakleer, te verdelen. Dat bedrijf zou de trailer naast de Industrieweg hebben gezet. De kosten van de opruiming: 13.000 euro, dat dus mogelijk met publiek geld wordt betaald.Feit is dat een trailer is afgebrand op het terrein van ProRail. Wanneer het opruimen begint, wie de kosten betaalt en wanneer dat is afgerond, zijn vooralsnog onbeantwoorde vragen. “We willen zo spoedig mogelijk opruimen”, zegt woordvoerder Baas.Voorzitter Haasken is in ieder geval blij dat het balletje is gaan rollen. Hij is het wrak liever kwijt dan rijk. “De trailer ligt in een gebied waar het weinig hindert, maar het is geen sieraad voor het dorp.”