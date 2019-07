Progressief Westerveld na opstappen wethouder De Jong: We moeten ons beraden

Vanmiddag rond vier uur stuurde De Jong zijn ontslagbrief naar het college en de gemeenteraad. Een brief van drie pagina's vol met met zaken die bereikt zijn. Maar ook over de gespannen samenwerking met zijn fractie, Progressief Westerveld (PW).De partij is een samenwerking van D66 en GroenLinks en de grootste in de gemeenteraad van Westerveld. Al jaren werken de twee samen. Maar die samenwerking heeft nu te lijden onder een crisis tussen de wethouder en de fractie.Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld vindt het buitengewoon jammer dat het zo gelopen is. "We respecteren zijn besluit. En het klopt, we zijn uit elkaar gegroeid en hebben ieder een andere stijl van politiek bedrijven."In de brief van De Jong verwijst hij ook naar de verschillen. 'Hoewel D66 en GroenLinks veel overeenkomsten hebben op inhoud en we elkaar daar ook op vonden en vinden in de gemeente Westerveld, hebben we de verschillen in stijl en werkwijze en de consequenties daarvan, met elkaar niet goed ingeschat. We kwamen er samen dan ook niet meer uit. Ik zie dan ook onvoldoende basis om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Daarom stop ik.'Fractievoorzitter Van de Kasteelen ontkent dat er strijd is tussen de twee bloedgroepen binnen Progressief Westerveld. "Dat is echt niet zo. Het heeft nooit een rol gespeeld. We hebben hiervoor ook zeven jaar lang een D66-wethouder gehad."Waar de twee partijen op botsen is de discussie rondom de lelieteelt. De Jong heeft dit moeilijke dossier onder zich en probeerde de gesprekken met verontruste inwoners en bollenboeren weer op gang te brengen. De fractie van Progressief Westerveld zit anders in deze kwestie. Zij willen acuut maatregelen en spuitvrije zones. Die moeten via het bestemmingsplan buitengebied geregeld worden."We hebben ook te maken met onze achterban die op ons gestemd heeft", zo zei raadslid van de partij, Hans de la Mar, eerder in de raad. "En daar moeten we iets voor doen."Van de Kasteelen ziet de discussie hierover wel. "Tuurlijk speelt de discussie over de lelieteelt een rol. Maar ik zie het echt als een verschil in stijl en politiek bedrijven. Ik moet nog bijkomen van het besluit van De Jong."Progressief Westerveld wisselde eerder ook al van fractievoorzitter. Anke Oosterhuis, D66 van origine, deed een stapje terug. Omdat het niet te combineren was met haar werkzaamheden, zo verklaarde ze.Collegepartijen Gemeentebelangen en DSSW/SW willen geen commentaar geven. "Ik moet eerst de brief maar eens goed doorlezen", zo zegt Geke Kiers van DSSW/SW in een reactie. "Ik heb het niet zien aan komen. Ik wil eerst overleg met mijn fractie om te kijken wat dit betekent."Dezelfde reactie komt van fractievoorzitter Janny Mones van Gemeentebelangen. "Eerst is Progressief Westerveld aan zet."De oppositie vindt het jammer dat De Jong vertrekt. Als onervaren wethouder groeide hij steeds meer in zijn rol zegt fractievoorzitter Gerjo Ballast van het CDA. "Ik zag de spanning wel, maar dat hoort bij besturen. Het is jammer voor de gemeente. Na een jaar kom je op een punt dat je beslissingen moet nemen. Dit leidt tot vertraging."Fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA is het met het CDA eens. "Wilfried de Jong pakte moeilijke dossiers als de lelieteelt juist goed op. Daarom hebben we een motie hierover de laatste keer ook aangehouden om hem een kans te geven. Hij was er mogelijk uit gekomen."Puper wenst het college succes met het zoeken naar een oplossing. "Ik vraag me echt af hoe het straks verder gaat. Dit college is niet in balans." Puper doelt daarmee op de verdeling van de portefeuilles. Progressief Westerveld heeft alle belangrijke portefeuilles als ruimtelijke ordening en financiën. De twee andere collegepartijen mogen de rest verdelen.De fractie van Progressief Westerveld ziet elkaar morgenavond om over de kwestie te praten. Dan komt ook aan de orde of er een nieuwe wethouder wordt gezocht. Vraag is dan of deze van D66 of van GroenLinks-huize zal zijn. Vanavond komt er nog wel een verklaring via de website van de partij naar buiten.