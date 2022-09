Bestuur OBS Prins Willem Alexander in Eext: 'We zijn toe aan een nieuw schoolgebouw'

Het bestuur van scholenkoepel PrimAH is blij dat de gemeente Aa en Hunze een keuze heeft gemaakt voor de locatie van een nieuw gebouw voor de Prins Willem Alexanderschool in Eext. Het huidige gebouw voldoet volgens PrimAH niet meer aan de eisen van een moderne basisschool.

Het college van burgemeester en wethouders ziet in de huidige locatie van de school ook de ideale plaats voor een nieuw gebouw. De keuze wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad, die de beslissende stem heeft in de locatiekeuze.

"Het is niet een heel praktisch gebouw. Op verschillende plekken zitten steile trappen en die zitten ook nog eens behoorlijk verstopt", beschrijft Kleyberg. "Het is allemaal een beetje krap hier, terwijl je elkaar in een gebouw met meer ruimte wat meer tegenkomt. En dat vinden we belangrijk in een sociaal dorp als Eext."