Emmenaar stalkt ex-vriendin en bijt haar dochtertje

"Jullie hadden een turbulente relatie, met een hoop gedoe", zei de politierechter tegen een 25-jarige man uit Emmen die terechtstond voor het stalken en mishandelen van zijn ex-vriendin en haar dochtertje. De kleuter had dagenlang een diepe tandafdruk van haar stiefvader in haar arm.

De vrouw zette in april een punt achter de relatie, die 2,5 jaar had geduurd. "Er is een kind gekregen, er is een huwelijksaanzoek gedaan. En nu zitten we hier. Sneu dat het zo ver is gekomen", zei de officier van justitie. Ze eiste voor de belaging en de mishandelingen een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De vrouw werd na de breuk bestookt met telefoontjes, spullen in haar tuin werden vernield, er werd via YouTube ingelogd op haar televisie en haar auto zat onder de urine.

Flesje urine

Ze stapte in mei naar de politie. Agenten drongen er bij de man op aan om te stoppen met dit gedrag. De 25-jarige ontkende het lastigvallen van de vrouw. Buurtbewoners zagen de man echter veelvuldig bij haar woning. In de auto van de man lag een simkaart waarmee naar het mobiele nummer van de vrouw was gebeld. "Dat moet iemand anders in de auto hebben gelegd", zei de man tegen de rechter. Ook vonden de agenten in zijn wagen een flesje met urine. "Ik had eens hoge nood", zei de man.

De hond is de dader