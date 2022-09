Hoogeveen wil duizenden woningen bijbouwen

De gemeente Hoogeveen wil de komende jaren flink wat nieuwe woningen bouwen. Tenminste, dat blijkt uit de nieuwe woonvisie dat als concept klaarligt. Tot 2030 moeten er zo'n 750 woningen bijkomen om aan de lokale vraag te voldoen. Daarnaast komen er nog eens 1450 huizen bij om de regionale behoefte op te vangen.

Volgens Hoogeveen is de vraag naar woningen sterker gestegen dan verwacht. De roep van inwoners om nieuwe woonruimte wordt gehoord, maar de gemeente kampt daarnaast met andere obstakels. De vergrijzing in het gebied neemt bijvoorbeeld toe. Ook schakelen lokale bedrijven steeds vaker de hulp van arbeidsmigranten in en daar is voldoende huisvesting voor nodig. Hetzelfde geldt voor het groeiende aantal statushouders dat naar de regio komt.

Druk vanuit Zwolle

Daar blijft het niet bij. De vraag naar meer huizen wordt versterkt door de snelle economische groei van de regio Zwolle. Voor mensen die in dat gebied werken kan het interessant zijn om naar Hoogeveen te verhuizen vanwege de gunstige ligging van het OV en de aangrenzende snelwegen.

Een aantal jaren geleden lag het aantal huizen dat gebouwd zou worden tot het einde van dit decennium nog een stuk lager, namelijk op 1100. Het gaat nu dus om een verdubbeling. Het grootste deel van de lokale behoefte ligt in de stad. In de dorpen is er vooral vraag naar kleinschalige woningbouw.

Grotendeels betaalbare woningen

De gemeente hoopt eerst terreinen te gebruiken die nu braak liggen. Het gaat dan om stukken grond binnen Hoogeveen of de dorpen. Maar om alle huizen te bouwen is dat waarschijnlijk niet voldoende. Daarom moet de gemeente de komende tijd op zoek naar een nieuwe uitbreidingslocatie.

Het streven is om een betaalbare woongemeente te zijn. Zo'n 65 procent van de nieuwbouw zal bestaan uit sociale huur en middenhuur, het goedkope en betaalbare segment. In het concept wordt gesproken over huurprijzen van maximaal 1000 euro. Voor koopwoningen mag het bedrag niet hoger uitkomen dan 355.000 euro.

Versnellingsteam

Rond 2030 denkt Hoogeveen dat 21% van de huishoudens 75 jaar of ouder is. De verwachting is dat een deel thuis blijft wonen. Om daarop in te spelen wil de gemeente gelijkvloerse woningen, clusterwoningen en 24-uurzsorgplekken gaan realiseren. Het doel is om die huizen te bouwen in de buurt van zorgvoorzieningen.