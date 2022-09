Miedema beslist duel met Ajax en leidt Arsenal naar Champions League

Omdat de heenwedstrijd eindigde in 2-2, was de nipte overwinning voor Miedema en haar ploeggenotes genoeg om zich te plaatsen voor het Europese bekertoernooi.

De topscorer aller tijden van Oranje (95 goals in 115 interlands) sloeg toe nadat Ajax de bal bij een ingooi had verspeeld. Miedema kreeg de ruimte om van iets buiten het strafschopgebied te schieten. Ze trapte de bal met haar rechtervoet hard en laag over het natte gras in de hoek langs de Amsterdamse keepster.