Wat willen omwonenden met de A37 zonneroute?

De afgelopen tijd heeft Rijkswaterstaat honderden ideeën opgehaald van omwonenden en dorpen langs de A37. De snelweg moet één lange zonnepanelenroute worden . De omwonenden hebben daar ook genoeg ideeën en wensen over. RTV Drenthe zet drie veelgehoorde ideeën op een rij.In Hoogeveen willen ze dat zonnepanelen langs de A37 meteen een geluidswal vormen. Inwoners van wijken langs de A37 en A28 strijden via de werkgroep Verkeerslawaai Hoogeveen al jaren voor geluidsmaatregelen langs de snelwegen.In de brede middenberm, in de vangrail, langs op- en afritten. Mogelijkheden voor een lang lint van zonnepannelen langs de hele A37 zijn er genoeg . Rijkswaterstaat wil van klaverblad Holsloot één groot zonnepark maken. Maar de dorpen Dalen, Erm, Wachtum en Holsloot willen dan zelf de exploitatie doen. Ze hebben zich verenigd in de werkgroep Klavertje 4 Holsloot. En dit wordt nog een laste kwestie.Behalve ongebruikte stukken land bij op- en afritten en knooppunten zijn er natuurlijk stukken die al in gebruik zijn bij de verzorgingsplaatsen van de tankstations. Maar ook daar hebben omwonenden ideeën hoe je zo veel mogelijk ruimte kunt inzetten om zonne-energie op te wekken.Okke van Brandwijk, projectleider A37-zonneroute van Rijkswaterstaat: "we zijn bezig een Estisch Programma van Eisen op te stellen, zeg maar een plan hoe je zonnepanelen langs de A37 het best in het landschap kunt inpassen. Daarin worden ook ideeën van omwonenden meegenomen." Eén ding weet Van Brandwijk zeker: zonder instemming van omwonenden hoe het er uit moet gaan zien en zonder dat de omgeving kan meeprofiteren gaat het nooit lukken.Bekijk hier nog andere ideeën die omwonenden hebben voor de A37-zonneroute Van Brandwijk: "In september gaan we weer de boer op naar de omwonenden om uit te leggen wat we bedacht hebben." In oktober moet de verkenning naar de A37 zonneroute klaar zijn en moet er een besluit vallen of Rijkswaterstaat door wil met het project.