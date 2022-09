Inwoners Westerveld en Emmen koploper in wegbrengen afval

De gemeenten Westerveld en Emmen zijn in Drenthe koplopers in het produceren van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en huishoudelijk restafval. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2021.

In Westerveld werd het meeste gft-afval van Drenthe opgehaald. Per inwoner is dat gemiddeld ruim 254 kilo. Borger-Odoorn staat onderaan dat lijstje, met dik 107 kilo.

Emmen spant in Drenthe de kroon wat betreft huishoudelijk afval. De gemiddelde Emmenaar laat 203 kilo per jaar ophalen. Opnieuw staat Borger-Odoorn onderaan, dit keer samen met Tynaarlo. Inwoners van deze gemeenten brachten vorig jaar zo'n 115 kilo huishoudelijk vuil weg, zoals verpakkingsmateriaal en oude kranten of folders.

Platteland tegenover stedelijk gebied

Over het algemeen wordt in het platteland meer gft-afval geproduceerd dan in de grote steden - zoals Den Haag en Rotterdam. Daar wordt juist meer huishoudelijk afval opgehaald.