Natuurorganisaties dringen aan op maatregelen tegen droogte: 'Natuur kan niet wachten'

Provincies en waterschappen moeten meer doen om verdroging van de natuur tegen te gaan en een ergere watercrisis te voorkomen. "Begin vandaag nog met de uitvoering van structurele maatregelen die effectief werken tegen verdroging", zeggen Natuurmonumenten, Landschappen NL en het Wereldnatuurfonds in een gezamenlijke oproep.

De droogte van dit jaar heeft op veel plekken tot onherstelbare schade geleid, concluderen de natuurorganisaties. Niet alleen de hogere zandgronden lijden onder een watertekort, de gevolgen zijn ook te merken in de veen- en heidegebieden. "Die kleurt gewoon prachtig paars, maar lokaal is er sprake van sterfte. Jonge heide redt het niet, waardoor heide zich niet meer kan herstellen", signaleren de natuurclubs.

'Natuur kan niet langer wachten'

Uit waarnemingen van boswachters blijkt volgens de drie organisaties dat de situatie in de natuur kritiek is: er is veel natuur verloren gegaan door droogte. "Negatieve effecten stapelen op en belangrijke schakels in het natuurecosysteem vallen uit. De natuur kan niet langer wachten."

Ze benadrukken dat het grootste probleem in Nederland de omgang met water is. "Er valt meer regen dan vroeger, alleen gaan we er niet zorgvuldig mee om. Zo voeren we nog steeds te veel winterwater af naar zee. Dat water kunnen we op grotere schaal vasthouden en grondwater aanvullen om de periodes van droogte beter te doorstaan."

Ook moeten er strengere regels komen voor de onttrekking van grondwater voor industrie, drinkwater en landbouw, staat vermeld in het statement.