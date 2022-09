Provincie gaat bij rijk aandringen op 'beheer' van wolf

De provincie Drenthe gaat er bij het rijk op aandringen dat 'beheer' van de wolf noodzakelijk is om overlast van het dier te beperken. Het voorstel van PVV'er Bert Vorenkamp werd gisteren door een meerderheid van de Provinciale Staten aangenomen. Provinciebestuurder Henk Jumelet (CDA) gaat de motie uitvoeren, meldt Dagblad van het Noorden.

"We kunnen bijvoorbeeld duidelijk maken dat we in Drenthe echt een andere situatie hebben dan in Gelderland, waar je met de Veluwe een veel groter aaneengesloten natuurgebied hebt. In Drenthe krijgen we veel sneller last van de wolf", zei Jumelet tegen de krant.

Juridische mogelijkheden

Ook de provincie is druk bezig met onderzoek wat er precies juridisch mogelijk is om de wolf in toom te houden, meldt de gedeputeerde. De wolf is beschermd, wat bijvoorbeeld afschot niet mogelijk maakt.

Indiener Vorenkamp dringt ook niet aan op afschot, zo tekent de krant op. "We willen doen wat nodig is om de overlast te minimaliseren. Dat kan ook zijn verjagen of wolven naar Polen brengen."

Informatiebijeenkomst