'Waarom is het subsidieregister Emmen niet meer openbaar?'

De fracties van D66 en VVD in de Emmer gemeenteraad willen graag weten waarom het subsidieregister niet meer te bezoeken is. Daarom hebben de fracties vragen gesteld aan het college van B en W.De fracties vinden dat het in deze tijden van financieel zwaar weer bij de gemeente, voor iedereen inzichtelijk moet zijn waar het gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven.Het register is na een motie in 2011 in het leven geroepen. Vanaf 2012 werden de verleende subsidies door de gemeente op de website gepubliceerd. De pagina werd twee keer per jaar geactualiseerd.De fracties willen graag weten waarom het register niet meer openbaar is, maar vooral ook waarom de gemeenteraad niet op de hoogte is gebracht dat de site niet meer toegankelijk is.Daarnaast willen beide partijen dat het college alsnog een overzicht geeft van de gegeven subsidies in 2019.