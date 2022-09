De bestuurder van een auto is vanochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de N34. Door een nog onbekende oorzaak sloeg het voertuig over de kop.

Het ongeluk zou gebeurd zijn toen de auto vanaf de Rondweg Emmen (N391) invoegde op de N34, in de richting van Coevorden. Ambulancepersoneel nam het slachtoffer mee naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niks bekend.