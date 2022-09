Stoptober staat voor de deur: 'Ik ben een zeurende roker, want ik vind het heel vies'

Eerdere pogingen

Hatzmann onderneemt de afgelopen jaren meerdere pogingen om te stoppen met roken. Maar na elf maanden sluipt de oude gewoonte er toch weer in. "Dan denk je dat een sigaretje geen kwaad kan. En dan een tweede. En voor je het weet ben je weer begonnen."

Voor longverpleegkundige Trix Meints is het voorbeeld van Hatzmann herkenbaar voor veel rookverslaafden. "Elke roker zou wel willen stoppen. Maar lang niet iedereen weet precies hoe dat moet", aldus Meints. Als longverpleegkundige, verbonden aan het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, coacht zij stoppers.

"We hebben het wel echt over een verslaving", vervolgt Meints. "Er zit een stof in die maakt dat als je stopt, je juist daar hunkering naar krijgt." Volgens de longverpleegkundige bouwen rokers in de loop der jaren bepaalde gewoontes in die moeilijk zijn om zomaar af te leren. "En dus zijn er veel momenten waar je vanaf moet als je wilt stoppen."

Positiviteit

Volgens Meints is het belangrijk om stoppers positief te benaderen tijdens het traject. "Dat ze überhaupt bij mij komen vind ik fantastisch, dat betekent dat je in ieder geval al de stap hebt gemaakt om het er over te hebben. Dat is voor veel mensen soms al lastig."

Ze benadrukt ook dat negatief zijn weinig zin heeft, omdat rokers vaak zelf wel door hebben dat hun gewoonte slecht is. "Ik vraag in het begin van een gesprek als eerste wat er gelukt is in de afgelopen periode."

Als voorbeeld haalt ze een gesprek in haar praktijk aan van iemand die vertelde dat een afgesproken stopdag niet lukte. "Maar vervolgens zegt ze wel dat ze 15 in plaats van 25 sigaretten heeft gerookt. Dan benadruk ik vooral dat ze er dus toch al tien heeft laten staan. Dat geeft ruimte; mensen voelen zich gehoord en niet afgestraft."

Stoptoberhuis

Vandaag vertrekt Hatzmann richting het Stoptoberhuis in Vinkeveen om zo een goed begin te maken aan het eind van haar verslaving. De komende dagen krijgt ze samen met 24 anderen intensieve begeleiding door coaches. Zelf heeft ze er alle vertrouwen in dat het haar dit keer wel gaat lukken.