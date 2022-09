Uitslag Wat vind jij: Overgrote meerderheid wil geen statements met vlaggen op gemeentehuis

Je statement maken door een vlag op te hangen, het is niets nieuws. Zo hebben we de laatste tijd te maken met de omgekeerde Nederlandse vlaggen waarmee boeren hun onvrede over het kabinetsbeleid uiten. Boven het gemeentehuis van Hoogeveen wapperde deze zomer een groene vlag om de boeren te steunen. Een royale meerderheid van de deelnemers aan 'Wat vind jij' ziet zo'n statement niet zitten.