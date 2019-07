Vrachtwagenchauffeur filmt inhaalactie N34: Ik dacht dat het mis zou gaan

Wim filmt de inhaalactie met zijn dashboardcamera in de vrachtwagen. "In de verte zag ik dat een bestelauto een taxibusje wilde inhalen. Daar heb ik meteen op gereageerd door met mijn lichten te knipperen. Ik wilde zo het taxibusje waarschuwen dat de auto hem ging inhalen. Zelf kon ik ook iets uitwijken, waardoor het gelukkig goed is afgelopen", legt de vrachtwagenchauffeur uit.De weg blijkt net breed genoeg, om de bestelauto, het taxibusje en de vrachtwagen elkaar te laten passeren."Ik dacht eerst dat dit mis zou gaan. Het gebeurt zo vaak daar dat het maar net goed gaat. En het gaat ook weleens flink mis. Deze week knalde er nog een auto op een stilstaande politieauto. Het gebeurt zo vaak dat mensen op het laatste moment willen inhalen en denken dat ze er nog wel voorbij kunnen.Volgens Wim wordt het steeds erger op de N34. Hij rijdt er voor zijn werk regelmatig overheen. Ook zijn collega's zijn steeds vaker getuige van inhaalacties die maar net goed gaan, zegt Wim.De vrachtwagenchauffeur besluit het filmpje op sociale media te plaatsen. Iets dat eigenlijk tegen zijn principes in gaat."Ik heb wel zo'n camera in de auto hangen, maar ik heb altijd gezegd dat ik die filmpjes nooit online zou gooien. Maar dit gebeurt nu voor de zoveelste keer en daarom dacht ik:Puur omdat het een gewoonte wordt om in Nederland op de wegen van die rare inhaalacties te doen."Vrachtwagenchauffeur Wim zegt veel positieve reacties te krijgen op het delen van het filmpje. Maar af en toe zijn er ook mensen die helemaal niet snappen waarom hij het deelt. "Sommigen snappen het gevaar niet. Die snappen niet dat ik dit deel, omdat ze het helemaal geen gevaarlijke situatie vinden."De N34 bestempelt Wim inmiddels als een 'zeer gevaarlijke weg', omdat hij het er zo vaak bijna ziet misgaan."Je hebt er bijvoorbeeld automobilisten tussen zitten die 80 kilometer per uur rijden. Dan snap ik wel dat mensen er voorbij willen. Maar het kan gewoon niet altijd. En ik snap ook dat mensen het irritant vinden om achter een vrachtwagen te rijden, die maar 85 of 80 kilometer per uur rijdt. Maar ja, wij kunnen ook niet harder."Wim heeft wel ideeën hoe je de gevaarlijke weg veiliger kunt maken. "Eigenlijk moeten ze net als op de N50 bij Kampen zo'n betonrand ertussen doen of de weg moet helemaal worden verdubbeld."Op die manier kun je er dus helemaal niet meer inhalen. En sowieso moet er meer worden gecontroleerd, vindt Wim. "Naar mijn idee gebeurt er bar weinig. De politie mag wel wat meer controles op die weg uitvoeren."Tot nog toe ging het elke keer nog net goed bij de gevaarlijke inhaalacties op de N34 waar Wim getuige van was. "Ik heb het helaas weleens mis zien gaan, maar nog nooit op de N34. Wel op vergelijkbare wegen in het buitenland. Gelukkig liep het dan wel goed af, maar dan zag je wel dat de auto's elkaar echt raakten. Zelf heb ik gelukkig nog nooit een botsing gehad."De N34 blijft een zorgenkindje van de provincie. In het verleden werd al eens een campagne gestart, die mensen moest weerhouden van gevaarlijke acties. En ook werd een proef gestart met ribbelblokjes in het midden van de weg. Het aantal inhalers op de weg moest daardoor afnemen, op plekken waar dat niet is toegestaan. Maar dat bleek niet te helpen Extra rijstroken toevoegen lijkt misschien de meest logische oplossing. De provincie werkt ook aan plannen voor een gedeeltelijke verdubbeling van de weg. Dat zou zo'n 90 miljoen euro gaan kosten. Waar dat geld vandaan moet komen, is nog de vraag. Want zoveel miljoenen zijn er op dit moment niet , bleek vorige maand.Op de N34 zijn in de afgelopen jaar meerdere mensen om het leven gekomen bij ongelukken. In maart van dit jaar nog kwamen twee mannen uit Emmen en Emmer-Compascuum om het leven bij een aanrijding tussen twee auto's bij Borger.