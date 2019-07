Mexicaanse dansshow tijdens de Fiets4Daagse

In de voormalige kassen van Jan Voortman treedt de Mexicaanse dansgroep Ballet Folklorico Andanza op. Gilberto is een van de dansers en hij geniet in het koude Nederland. "Het is hier wel een stuk kouder dan bij ons, maar de natuur is heel mooi. We zijn hier om met onze dans en muziek de cultuur over te brengen."De dansgroep van Gilberto treedt het hele weekend, van vrijdag tot en met zondag op, tijdens het SIVO-festival in Orvelte. Naast de Mexicaanse groep zijn er ook buitenlandse deelnemers uit Polen, Belarus, Servië en India.Het thema van het SIVO-festival is Vrijheid. Daarbij speelt de fiets een belangrijke rol. Buitenlandse dansers en muzikanten fietsen een deel van de route van de Drentse Fiets4Daagse, om zo kennis te maken met de Nederlandse en Drentse cultuur.Op die manier ontmoeten de buitenlandse SIVO-deelnemers de fietsers en de inwoners van de dorpen. De dansers en muzikanten geven op verschillende beleefposten shows en workshops aan deelnemers van de Fiets4Daagse.