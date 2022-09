'Wolvenvoorstel Provinciale Staten is niet haalbaar, wij moeten ons huiswerk doen'

De wolvenmotie die een meerderheid van de Provincie Staten gisteren omarmde, is een stap in de verkeerde richting. Dat vindt ecoloog Glenn Lelieveld, coördinator van het wolvenmeldpunt van de Zoogdierenvereniging. "Je kan altijd beleid maken, maar de juridische mogelijkheden zijn eigenlijk nul."

De wolvenmotie werd gisteren ingediend door de PVV. De motie roept het Drentse provinciebestuur op om in Den Haag duidelijk te maken dat 'beheer' van de wolf noodzaak is, en dat snelheid hierbij geboden is. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) zei toe de motie uit te voeren. Hij wil bij het Rijk duidelijk maken dat Drenthe door de kleinere natuurgebieden 'veel sneller last krijgt' van de wolf dan op de Veluwe.

Maar maatregelen die 'wolvenoverlast' moeten aanpakken, zoals verjagen of afschot, zijn juridisch niet haalbaar, stelt Lelieveld. Europese wetgeving beschermt de wolf en staat landen niet toe om de wolf te verjagen. "Veel andere landen hebben hier al een poging toe gewaagd, maar dat faalde keihard. Het heeft geen kans van slagen. Wij moeten niet alleen op stikstofgebied ons huiswerk doen van Brussel, maar ook in het beschermen van vee. Dat is ook vastgelegd in wetgeving, zowel landelijk als Europees."

Wolven opvoeden

De nadruk in het beleid moet volgens Lelieveld juist liggen op het beschermen van vee. "Verjagen uit een leefgebied mag niet. En los daarvan: hoe zie je dit praktisch voor je? Er zitten enorme drempels aan het uitvoeren van de motie, en het is heel gek dat een gedeputeerde die hiervan op de hoogte is, dit uit wil voeren."

Eerder opperde de ecoloog stroomhekken en honden om de wolf te leren weg te blijven. Niet alleen ter bescherming van schapen, ook voor kalveren, veulens en pony's is dat een optie.

Voorbeeld in Veluwe