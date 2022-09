Kunst uit Pompeï centraal in nieuwe expositie Drents Museum

Kunst uit Pompeï en Herculaneum is vanaf 20 november te zien in het Drents Museum. In de expositie Sterven in schoonheid - De wereld van Pompeï en Herculaneum zijn onder meer fresco's en beelden uit de door een vulkaanuitbarsting bedolven steden te zien.

In het jaar 79 werden de havensteden bedolven onder een laag as en lava tijdens de uitbarsting van de Vesuvius. "Ze werden hierdoor de best bewaarde steden uit de Romeinse tijd. Sinds de achttiende eeuw leggen archeologen grote delen bloot", schrijft het Drents Museum in de aankondiging van de nieuwe tentoonstelling. De vondsten maken onderdeel uit van de collecties van het Museo Archeologico Nazionale in Napels en het Parco Archeologico di Ercolano in Herculaneum.

Dagelijks leven

Het Drents Museum leent meer dan honderd kunstschatten van de Italiaanse musea. "In de tentoonstelling staat het leven vóór de uitbarsting centraal. Schoonheid en kunst waren belangrijk voor de Romeinen en dat ziet de bezoeker terug in de tentoonstelling", schrijft het museum. "Te zien zijn persoonlijke voorwerpen zoals servies en sieraden, maar ook de beelden, fresco's, mozaïeken en fonteinen waarmee zowel rijk als arm hun huizen en tuinen decoreerden."

Een van de topstukken van de expositie, die tot en met 26 maart 2023 te zien is, de muurschildering uit een woonhuis in Pompeï uit de 1e eeuw voor Christus, van bakker Terentius Neo en zijn vrouw. "Schoonheid speelde bij de Romeinen een grote rol in de identiteitsvorming. Ze lieten zich in een geïdealiseerde vorm afbeelden op fresco's, met modieuze kleding aan, in een chique omgeving."

