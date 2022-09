Vrouw uit Meppel na vijf jaar alsnog verdacht van rol bij kluisroof

Ruim vijf jaar na de verdwijning van ruim 71.000 euro uit een kluis in Dedemsvaart moest een 29-jarige vrouw uit Meppel zich alsnog verantwoorden voor haar mogelijke betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie zag eerder af van vervolging.

Tegen de vrouw was te weinig bewijs voor de betrokkenheid bij het roven van in totaal 71.000 euro, concludeerde het OM eerder. Maar het slachtoffer uit Dedemsvaart wist via het gerechtshof het OM alsnog te dwingen de vrouw te vervolgen.

Sleutels

Het slachtoffer heeft samen met zijn ouders een bedrijf in vrachtwagens. In het huis van zijn ouders staat een kluis waarin voorheen veel contant geld lag. Zijn ex-vriendin, een nu 50-jarige vrouw uit Hoogeveen, wist van die kluis. Zij hield na de scheiding de sleutels van het huis van zijn ouders in bezit. Als coke-verslaafde had ze geld nodig. Haar nieuwe vriend liet zich regelmatig op zondagen naar het huis rijden omdat dan de ouders in de kerk zaten. Hij haalde dan telkens duizenden euro's uit de kluis. De chauffeur van die vriend was de 29-jarige vrouw uit Meppel, zo had ze verklaard.

Voldoende bewijs

De verdachte, die door deze verdenking haar baan in de rechtspraak verloor, heeft altijd elke betrokkenheid ontkend. De officier van justitie was opmerkelijk kort in zijn verhaal. Hij zag nu wel voldoende bewijs in de verklaringen die eerder voor het OM onvoldoende leken voor vervolging. Hij eiste twee maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 120 uur. Precies die straf kreeg de ex van het slachtoffer afgelopen jaar al opgelegd. Het slachtoffer vorderde 71.000 euro schade.

Advocaat Michelle Coster zag werkelijk niets in het dossier dat overtuigend in de richting van haar cliënt wijst. Er liggen volgens haar alleen verklaringen 'van horen zeggen'. Ze vroeg om vrijspraak.