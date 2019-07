Overnachten in een wikkelhuisje midden in de natuur

De Cabiner: huisje op de prairie

Drie Amsterdamse vrienden op vakantie in Noorwegen kwamen op het idee. Na een lange en koude trektocht in de 'middle of nowhere' doemde een hut op waar ze zich konden opwarmen bij een houtkachel en waar ze heerlijk overnacht hebben. Dichter bij de natuur kon bijna niet en ze dachten dat dat in Nederland ook zou moeten kunnen.De ondernemers zochten contact met nationale parken in Nederland. "De reactie was toen: 'als dit ergens goed past, dan is het wel in Drenthe'", aldus Vincent Beekman, een van de initiatiefnemers. Na een pilot met één huisje en een geslaagde crowdfunding campagne vorig jaar staan er nu vier huisjes in Drenthe, in het Hart van Drenthe en op de Hondsrug.Boswachter Evert Thomas mocht proefslapen in een van de huisjes en vond het een hele belevenis. Thomas: "Het huisje staat vlak bij een grote plas waar ’s winters duizenden ganzen overnachten. Die ganzen gakken de hele nacht door, zóó gezellig… Wat zal het levendig zijn in de lente met al die zingende vogels, en dan hebben we het nog niet gehad over de zomer en de herfst… ja, ik wil…"Plannen voor een nieuw huisje zijn in de maak. Beekman: "De precieze locatie is nog niet bekend maar we zijn in overleg met de gemeente Borger-Odoorn. Daar past een nieuwe cabiner wat ons betreft heel goed omdat we uiteindelijk een netwerk van mooie wandelroutes in Nederland willen opstellen zodat je van huisje naar huisje kunt lopen. In combinatie met de andere cabiners levert dit nieuwe huisje een mooie meerdaagse wandelroute op."Over alles is nagedacht. Om te voorkomen dat je een tas vol levensmiddelen mee moet slepen, bieden de ondernemers een boodschappenpakket aan dat is samengesteld met producten van lokale boeren. Ook aan een verzameling recepten voor eenpansgerechten is gedacht.Het wikkelhuis of cabiner bestaat uit karton dat om een mal gewikkeld is en voorzien van een beschermende laag. Het geheel is afgetimmerd met hout. Het is zo licht dat er geen fundering nodig is. "Je zet een paar paaltjes in het bos en daar staat hij op", aldus Sander Ejlenberg, een van de initiatiefnemers.Om elektriciteit op te wekken heeft het wikkelhuis zonnepanelen. Het water dat nodig is om te drinken of douchten pomp je zelf met een handpomp uit de grond. In het huisje staat een multifunctionele houtkachel. De kachel verwarmt de ruimte en het douchewater en je kunt erop koken.Echt een plek voor de natuurliefhebber dus. Ook ruimtelijk ontwerper Maurice Wenker vond het verblijf 'zeker geen afzien'. "Het is heel comfortabel. De cabiner heeft goede bedden, een wc en een douche. En je bent helemaal alleen in het bos. Het is zo stil. Heel bijzonder. Een unieke belevenis, die je verder nog niet in Nederland ziet.”