Politie zet beelden online van mogelijke brandstichter Hoogeveen

Op die beelden van 10 december afgelopen jaar is een man met een hond te zien, die richting geparkeerde auto's aan de Regulus loopt."Deze man liep naar de auto’s die daar geparkeerd stonden en verdween uit het zicht van de camera. Even later kwam hij weer in beeld en liep hard weg. Direct na zijn vertrek was het lichtschijnsel van vlammen op de beelden te zien", zo meldt de politie.eerdEven later zijn twee auto's door brand verwoest, twee andere auto's raken zwaar beschadigd. De brandstichting is 's nachts tussen drie uur en half vijf.In februari dit jaar houdt de politie een verdachte aan in verband met de autobranden. Later blijkt dat hij er niets mee te maken heeft."De brandstichting was al in december 2018, maar door nu toch nog het beeldmateriaal te publiceren waarop de verdachte en zijn hond te zien zijn, wil de politie achter zijn identiteit komen en deze zaak oplossen", aldus de politie.In Hoogeveen zijn de afgelopen jaren veel auto's uitgebrand. Voor slechts een paar branden zijn mensen veroordeeld.