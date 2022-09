Assenaar Bert Homan stapt uit race om voorzitterschap VVD

Assenaar Bert Homan is niet langer in de race voor het voorzitterschap van de VVD. Homan zegt de Brabantse kandidaat Eric Wetzels te steunen.

"Het is steeds onrustiger in Nederland en zeker in de VVD. De partij staat onder zware druk. Zeker ook gezien de laatste peilingen", licht Homan zijn besluit om af te haken toe. "Daarom is het nu nodig dat de partij zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter krijgt die op brede steun kan rekenen. Mij gaat het alleen om het belang van de VVD. Ik vind dat niemand groter is dan de partij en dus leg ik mijn kandidatuur neer. Eerlijk gezegd valt me dat zwaar."