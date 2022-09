23-jarige stampt stamppotrestaurant uit de grond in Sleen

Ze is verhuisd van Assen naar Sleen en woont nu boven haar restaurant én bijbehorende snackbar, die naast het restaurant zit. Het restaurant is bijna klaar. Op de muren zit al een nieuwe kleur verf en de inrichting is in volle gang.

Snackbar als vangnet

De snackbar is haar vangnet, voor als er ooit weer iets als een lockdown aankomt. "Het blijft spannend. Laten we hopen dat we niet weer in een lockdown komen, maar als dat gebeurt heb ik de snackbar nog. Je zag in de vorige lockdowns dat restaurants moesten sluiten, maar snackbars bleven draaien."

'40 gasten lukt me zelf nog wel'

Dat is niet de enige onzekerheid voor een restauranteigenaar, ook met het nijpende personeelstekort heeft Bakker te maken. "Medewerkers van De Linde zijn gelukkig gebleven en staan vooral in de snackbar. Ik zoek natuurlijk nog wel personeel voor het restaurant, maar als het nodig is, kunnen ze bijspringen. Voorlopig lukt het me om de veertig gasten zelf te bedienen", denkt ze.