Vijlbrief: 'Geen consequenties voor schadeherstel bij verkoop NAM'

Shell en ExxonMobil hebben onderdelen van de NAM, met het hoofdkantoor in Assen, in de etalage gezet. Volgens Reuters hebben de oliebedrijven dat gedaan vanwege de ontwikkelingen rond de gasprijzen. De verwachting is dat de verkoop tot wel 1 miljard euro kan opleveren.

Alleen de kleine olie- en gasvelden staan in de verkoop. Het belang van de NAM in deze velden wordt overdragen in één van in totaal vier nog op te richten bv's. De aandelen in deze bv's worden daarna verkocht.