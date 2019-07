Gerald Sibon ‘Down Under’: ‘Ik wil de kennis die ik heb delen’

De kersverse trainer, die drie keer landskampioen is geweest als speler van PSV en Ajax, zegt dat hij de stap tussen de jeugd en het eerste elftal kleiner wil maken. “Ik heb twintig jaar zelf actief als voetballer door Europa en over de wereld gereisd. Ik wil de kennis die ik heb en hoe ik over voetbal denk, graag met anderen delen en ik probeer mijn visie over te dragen op de spelers van Adelaide United.”Sibon koos eerder voor een Australisch avontuur. In 2010 en 2011 speelde hij namelijk voor Melbourne Heart. Nadat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen had gehangen koos hij voor een trainersloopbaan bij SC Heerenveen. Van 2014 tot 2017 was hij daar jeugdtrainer.Sibon is te spreken over het niveau van de Australische jeugd. Dat is volgens hem het gevolg van goede resultaten die de voormalig Aziatisch kampioen in onder meer de laatste edities van het wereldkampioenschap heeft geboekt. “Dat zet aan tot voetballen.”Voetbal zit volgens hem ook om een andere reden in de lift. “De grote sporten in Australië zijn cricket, rugby en Australisch football. Maar die zijn voor veel ouders een stap te ver. In ieder geval Australisch football en rugby, dat is fysiek heel zwaar. Dus zetten ze hun kinderen op voetbal. Er moet voor gezorgd worden dat er goede coaches en begeleiding op zitten en dan zal het wel goed komen.”Gerald Sibon is geboren in Emmen. Had hij het niet leuk gevonden zijn carrière bij FC Emmen voort te zetten? “Als ik de keuze had om het bij Adelaide of Emmen te doen, dan weet ik het nog zo niet. Maar dit is een prachtig avontuur dat 1 of 2 keer in je leven voorbijkomt. Daarom wil ik het ook niet laten schieten. Maar ik had het ook bij Emmen willen doen. Dat had me super leuk geleken.”Gerald Sibon is niet de enige Nederlander bij Adelaide United. Gertjan Verbeek is hoofdtrainer van de club.