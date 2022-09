Forum voor Democratie in Emmen begint onderzoek naar mensen in woningnood

Forum voor Democratie (FvD) in Emmen heeft een enquête uitgezet om erachter te komen hoeveel mensen op straat dreigen te belanden of al op straat beland zijn door problemen met de hoge energieprijzen en krapte op de woningmarkt.

De partij doet dit naar aanleiding van het verhaal over Nadine Scheepers uit Emmen. "Afgelopen week lazen wij het verhaal van het gezin uit Emmen dat nu al een half jaar bij de ouders inwoont", vertelt Robart de Jong, fractievoorzitter van FvD in Emmen.

"Een normaal gezin, jonge mensen, met een baan, die netjes hun belasting betalen. Dat greep ons enorm aan, je moet er niet aan denken om zoiets mee te moeten maken als gezin."

Meer gevallen

Volgens De Jong heeft de partij met meer mensen gesproken die dit jaar die in een soortgelijke situatie zijn terechtgekomen. Het is volgens de partij nodig om zicht te krijgen op deze groep mensen.

"We willen weten hoe groot het probleem nou werkelijk is in onze gemeente", aldus De Jong. "Er zijn allerlei initiatieven om andere mensen een dak boven het hoofd te krijgen, maar het lijkt of deze groep mensen nu wordt vergeten en dat kan niet."

Uit vragen tijdens de raadsvergadering vanavond bleek dat de gemeente geen cijfers heeft van het aantal mensen in soortgelijke situaties. De enige manier waarop het inzichtelijk zou zijn, is via het aantal brieven dat binnenkomt bij de urgentiecommissie van Thuis Kompas, die over toewijzing van woningen gaat aan mensen met schrijnende situaties.

PVV-raadslid Mirjam Kuhl hoopt dat de voorwaarden bij de urgentiecommissie kunnen worden verruimd, zodat mensen als Nadine Scheepers sneller in aanmerking komen voor een woning. Daarvoor is het wel van belang dat duidelijker is hoe groot het probleem is.

Steeds meer mensen in soortgelijke situaties

De Jong geeft aan dat alle registers opengetrokken moeten worden om dit probleem inzichtelijk te maken, want hij verwacht dat de problemen volgend jaar alleen maar groter zullen worden door de stijgende energieprijzen en de krapte op de woningmarkt.

"In de laatste berichten van de huurfederatie staat dat er steeds meer mensen op straat komen te staan", vertelt De Jong. "En uit de reactie van Thuis Kompas begrijp ik dat er dagelijks meerdere telefoontjes komen van mensen die in nood zitten."

Los van partijpolitiek

Volgens De jong is het een onderbelicht maatschappelijk probleem dat de inzet van alle partijen nodig heeft. "Partijpolitiek moet hier los van staan, we zitten hier om alle mensen in onze gemeente te helpen", aldus De Jong.