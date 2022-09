NICE en Terra College zetten opleiding op voor duurzame en circulaire maakbedrijven

Duurzaam gemaakt bouwmateriaal of producten gemaakt van afval. De vraag naar deze artikelen wordt steeds groter, maar het aantal ondernemingen dat het aanbiedt blijft achter. Daar wil het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) samen met het Terra College verandering in brengen.

Zij gaan daarom een MBO+-traject aanbieden om studenten makkelijker een eigen onderneming te laten beginnen. "Voor dit vraagstuk heb je een doenersmentaliteit nodig. Mensen die van theorie praktijk kunnen maken", zegt NICE-directeur Alex van Oost. "Mbo'ers zijn bij uitstek de mensen om dit te doen."

Grote stap

Het is voor deze studenten volgens Van Oost een grote sprong naar een eigen onderneming die in het teken staat van deze duurzaamheidskwesties. Daarom komt het lab samen met de onderwijsinstelling met een traject om de mbo-studenten te helpen. Ook moet de stap naar het hbo makkelijker worden. "We gaan ze een plek bieden waar ze aan hun eigen ideeën kunnen werken en waar ze begeleiding krijgen om die ideeën werkelijkheid te laten worden."

Het startschot werd vandaag gegeven door het zetten van een handtekening, in februari 2023 moet het traject gaan starten. "Duurzaamheid en circulariteit vormen samen een vraagstuk wat je overal om je heen tegenkomt", zegt Van Oost. "We willen jongeren nu enthousiasmeren om dat aan te pakken."

Werkplek

Op dit moment is de locatie van NICE, in de gasfabriek van Meppel, nog ingericht als een plek om plannen te bedenken, maar de uitvoer wordt nog op andere locaties gedaan. Met ingang van februari volgend jaar wil het lab, samen met de onderwijsinstelling, een plek hebben bijgebouwd waar die ideeën ook uitgewerkt kunnen worden. "We willen een maakplek creëren, waar de studenten zich veilig voelen om stappen te zetten en uiteindelijk uit durven te vliegen naar een eigen onderneming."