Afvalcontainers Aa en Hunze krijgen chip tegen illegale weggooiers

Alle groene, oranje en grijze containers in de gemeente Aa en Hunze krijgen een chip en een barcode. De gemeente gaat daarmee controleren of containers langs de straat daar echt mogen staan.

De gemeenteraad van Aa en Hunze stemde vanavond in met het nieuwe afvalstoffenbeleid. Het chippen van de containers is daar een onderdeel van.

Zo zijn er inwoners van Aa en Hunze die een container op de verkeerde dag of in een ander deel van de gemeente dan waar ze wonen aan de straat zetten. Ook zijn er mogelijk zelfgekochte containers in omloop.

Ook heeft de gemeente last van 'afvaltoerisme'. Inwoners van omliggende gemeenten legen volgens Aa en Hunze soms stiekem hun vuilcontainer over de gemeentegrens.

Het chippen van de containers betekent niet dat de gemeente diftar gaat invoeren. Met dat afvalophaalsysteem betalen inwoners per kilogram afval of per container. In Aa en Hunze blijft dus een jaarlijkse vaste prijs gelden.