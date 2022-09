Meerderheid raad Assen neigt naar verruiming winkeltijden op zondag

Een aantal partijen schuift het voorstel niet direct van de baan, maar ziet alleen brood in verruiming op zondagen voor de foodsector. Stadspartij PLOP opperde een uitbreiding voor winkels met to-go-concepten. "Er is maar één ondernemer die hier met smart op zit te wachten, en dat is City Spar in Assen", aldus fractievoorzitter Henk Santing. Ook het CDA voelt wat voor dat idee.