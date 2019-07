Op pad in de Drentse natuur: speurroutes voor kinderen

Op pad in de Drentse natuur: het Wolvenspoor

Dwars door natuurgebied Hart van Drenthe loopt het Wolvenspoor . Deze wandelroute van vijf kilometer is een spannende tocht door donkere bossen, over heidevelden en houten bruggen. Volg de witte pootafdrukken om de weg niet kwijt te raken.Rondom de boerderij De Veldhoeve van IVN in Orvelte is een nieuwe natuurspeurtocht uitgezet. Onderweg test je je kennis van de natuur. Kan jij de vogelsoorten van Orvelte vinden? Wist je dat de plant pitrus zo sterk is dat je er manden van kan vlechten? En hoe meet je hoe oud een boom is? Je komt het allemaal te weten.Rondom het bezoekerscentrum van het Dwingelderveld zijn maar liefst drie speurtochten te volgen: de kompastocht, de wereld van OERRR en de speurtocht dierenmanieren. Ga met een speurkaart en kompas op pad en vind je weg over het Dwingelderveld. Of kijk handige trucs van dieren af en leer hoe je voedsel kunt vinden in het bos.Ben jij een boswachter in spe? Een echte natuurvriend? Ga dan in een echte boswachtersjas met het handboek van boswachter Bart in de hand op pad over de Hondsrug. Onderweg maak je allerlei opdrachten en leer je wat een boswachter allemaal doet. Bij terugkomst krijg je een diploma van de Boswachter Academie