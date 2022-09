Gemeenteraad Emmen akkoord over verhoging miljoenenproject CBK

De gemeenteraad van Emmen is akkoord gegaan met de verhoging van het budget voor de plannen voor het Centrum Beeldende Kunst (CBK). De verbouwing van de kelders van het voormalig Biochron gaat ruim 1,7 miljoen euro extra kosten.

"De prijsstijgingen in onder andere de bouw en materiaal maken dat dit niet anders kan", zegt wethouder Jisse Otter. De verbouwing zou al 5,5 miljoen gaan kosten. Ondanks kritiek werd er vanavond ingestemd met de prijsverhoging.

Kunsttentoonstellingen

Op de plek waar vroeger de haaienbassins waren is straks ruimte voor kunsttentoonstellingen. Het gebouw is al gesloopt en het CBK kan na de verbouwing zijn intrede nemen in de grote ondergrondse ruimte, waar het plek krijgt voor nieuwe tentoonstellingen. De helft van de ruim 2.000 vierkante meter is voor het CBK.

Voor de rest van de oppervlakte is nog geen bestemming gevonden. Daarnaast wordt met het geld de entree en de bovenkant van het Biochron aangepakt.

'Het voelt dubbel'

Een extra budget van 1,7 miljoen is volgens de tegenstemmers niet uit te leggen aan de inwoners van Emmen. Meerdere fracties vinden vooral de timing van opnieuw de portemonnee trekken niet heel fijn. "Het voelt dubbel, omdat mensen in armoede leven. Toch moeten we ook kijken naar het visitekaartje van de stad."