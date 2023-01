Amsterdam en Velsen lenen allebei 10 miljoen euro van Drenthe

In 2008 ging de IJslandse bank Icesave failliet. Meerdere gemeenten hadden geld op een spaarrekening van deze bank staan. Waar ze in Nederland zo'n 4 procent rente kregen, ging het bij Icesave om meer dan 5 procent. Nadat de bank omviel, konden gemeenten dus niet meer bij het geld. Zes jaar later hadden alle overheden het geld uiteindelijk terug.

Toen Drenthe aankwam met een lening van 10 miljoen euro, hadden Amsterdam en Velsen wel interesse. "In 2014 was de provincie Drenthe de goedkoopste aanbieder", zegt woordvoerder Kayleigh Lee-On namens de gemeente Velsen. En Amsterdam kon het geld wel goed gebruiken. "Wij kampen met een schuld van 6,8 miljard. Dus eigenlijk is die 10 miljoen euro een druppel op de gloeiende plaat voor ons", vertelt Moll (gemeente Amsterdam).

Het geld is niet specifiek ergens voor gebruikt, zegt Moll. "We hebben geprobeerd om te kijken wat daar mee is gebeurd. Maar het is op de grote hoop beland. Het is dus niet dat daar een Drentse school voor is gebouwd in Amsterdam. Het zal algemeen zijn gebruikt voor onder meer de infrastructuur en onderwijs."