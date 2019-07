Overeenstemming tussen Jumbo en vakbonden

Jumbo besloot bijna twee jaar geleden om voor medewerkers van distributiecentra eigen arbeidsvoorwaarden door te voeren in plaats van de cao.De overeenkomst houdt onder andere in dat de resterende groep medewerkers met terugwerkende kracht, vanaf 26 februari 2018, recht heeft op uitbetaling van de loonsverhogingen. Door deze overeenstemming krijgen distributiemedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden en is er geen sprake meer van ongelijkheid onder de medewerkers die voor 1 april in dienst waren.Ongeveer 3000 logistiek medewerkers, waaronder die in Beilen, kregen in 2018 van hun werkgever de keuze: de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling of de laatste cao. Een meerderheid van de medewerkers gaf aan in te stemmen met die nieuwe arbeidsvoorwaarden.De onenigheid tussen de Jumbo en de vakbonden leidde in april 2017 tot stakingen. Tientallen werknemers van het Jumbo-distributiecentrum in Beilen legden het werk neer.