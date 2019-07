Springruiter Job Oldenziel: ‘Tegen Olympisch kampioen Dubbeldam rijden is wel leuk’

Oldenziel heeft een drukke baan als radioloog in het UMCG. Vrijwel alle vrije uurtjes besteedt hij aan de paardensport. Een echte amateur tussen de gevestigde orde van profs. Maar ervaren genoeg om zich niet druk te maken over de grote namens waar hij tussen acteert op het concours-hippique in Veeningen.De Drentse ruiter heeft alle respect voor Dubbeldam, in 2000 Olympisch kampioen met de legendarische schimmel De Sjiem. Maar Oldenziel kijkt ook niet tegen Dubbeldam op. “We groeten elkaar, we helpen elkaar en we gaan heel gewoon met elkaar om, zoals alle springruiters dat eigenlijk doen”, zegt Oldenziel.De Drentse ruiter heeft zich verheugd op het CH De Wolden, dat vandaag aan de 15e editie begon. Oldenziel zadelde de merrie Goldfee en maakte in het twee fasen parcours met hindernissen op 1.30 één springfoutje. Een prima resultaat, zo vindt hij. “Ik reed voor de tweede keer met een nieuwe optoming, een combinatie van een bit en een hackamore. Het is bedoeld om iets meer controle te hebben.”Oldenziel presteert de laatste weken goed op de diverse wedstrijden waar hij aan de start verscheen. Dat maakt het trainen alleen maar makkelijker. “Ik heb momenteel een stel fijne paarden en dat motiveert natuurlijk wel. Het kost best veel tijd en energie om bij te blijven.”In het grote deelnemersveld eindigde Job Oldenziel met zijn springfout uiteindelijk op plaats 39, één plaatsje achter Albert Zoer uit Echten. Beste Drentse ruiter was Daan van Geel uit Gees, die met Fernando vijfde werd. De Duitser Niclas Baule voerde de ereronde aan.