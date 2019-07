Niet hakken, stampen of beuken, maar knappen in Dalen

Organisator Jory Bosch denkt wel te weten hoe dat kan. "Het is vooral de combinatie van dj's en bands."Vijf jaar geleden was de eerste editie van Weijdepop. "Dat begon als kleinschalig feestje, met livebands uit de regio. Het jaar erop vroeg de organisatie of wij, mijn maat Frank Egberink en ik, de vrijdagavond in wilden vullen. Toen zijn we daarmee begonnen en kwamen we op Pearl Village. Ze zeggen wel eens dat Dalen 'de Parel van Drenthe' is. In het Engels klinkt dat toch net iets mooier. Vandaar de naam Pearl Village.Het festival doet het vooral met regionale artiesten. "We hebben op elke stage een headliner, een bekende naam in Nederland. Maar de overige 27 dj's zijn allemaal regionale dj's, die ook in de kroegen en clubs in de buurt draaien. Bij Weijdepop is dat precies hetzelfde. De bands komen uit de regio. Dat brengt het samen tot een mooi sfeertje."Het is nu nog kurkdroog, waardoor het op en rondom het festivalterrein flink stoft. Maar de weersvoorspellingen voor dit weekend worden door Bosch nauwlettend in de gaten gehouden. "We knijpen hem wel een beetje, met regen en ook onweersbuien in het vooruitzicht voor zaterdag. In het ergste geval moeten we ontruimen, maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit. Hopelijk komen de ergste buien niet over Dalen."Het festivalterrein ligt net buiten het dorp aan de Reindersdijk, schuin tegenover het station van Dalen.Morgen begint het feest met de eerste avond van Pearl Village Festival. Dan is er een mix van urban, house, Nederlandstalig en hardstyle. Nieuw is de zogenoemde Knapschuur, waar vrijdagavond alleen hardstyle te horen is. "De eerste outdoor stage van ons festival. Elf zeecontainers staan er omheen en we hebben een oude pipowagen omgetoverd tot podium. In de hardstyle-wereld hoor je vaak dat ze het hebben over hakken, stampen of beuken, maar hier in Dalen gaan we op z'n Drents 'knappen'."Op zaterdag begint in de namiddag Weijdepop, verdeeld over twee tenten. In de kleine tent, die de Huiskamer heet, treedt een combinatie van blues-, jazz, country- en rock&roll-bands op. Daarnaast speelt er als afsluiter een grote band in de grote feesttent, omgedoopt tot Indoor Mainstage. In de Knapschuur is de tweede avond van Pearl Village Festival.Het feestweekend wordt afgesloten met Weijdepop op zondag, met een programma vanaf 12.00 uur 's middags.