Publiek rijendik langs de Vaart in Assen voor tegenhanger Formule 1

De DTM-auto's met ruim 600 PK's knetterden vanaf de Kop van de Vaart richting de Witterbrug en weer terug. Bij de brug en aan de Kop van de Vaart draaiden de coureurs een zogenaamde 'donut' waarbij geregeld heel wat rook vrijkwam. De racefans smulden ervan.Veel mensen in het publiek hoopten de afgelopen maanden op de komst van de Formule 1 naar Assen, maar deze raceauto's blijken een prima alternatief. "Ik wist wel dat die niet gingen komen, maar er komt genoeg spektakel toch? Dit is een beetje de tegenhanger van de Formule1. Dat is altijd goed", aldus een man in een outfit van autocoureur Max Verstappen.Naast de DTM-bolides en coureurs waren er ook nog andere wagens te bewonderen. Bijvoorbeeld een Torro Rosso Formule 1-auto en de wagen van Beitske Visser, die dit weekend uit komt in de nieuwe W Series."Supergaaf, het is voor het eerst dat ik zo'n demo in de stad kan doen, maar ik heb het zeker naar mijn zin gehad. Ik hoop dat ik het in de toekomst weer kan doen", zegt een enthousiaste Beitske Visser.Na afloop van de demo deelden de autocoureurs handtekeningen en werden er foto's gemaakt. Het DTM raceweekend in Assen begint morgen met de trainingen van de verschillende raceklassen.