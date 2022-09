Homan kritisch over VVD-voorzittersverkiezing: Irritaties, stekeligheden en het werd steeds feller

"Voor mij is een grens bereikt. Ik heb er geen zin in dat de club die mij heel dierbaar is, mensen tegen elkaar op laat zetten". Dat is de reactie van Bert Homan uit Assen op zijn besluit om zich terug te trekken als kandidaat voor het voorzitterschap van de landelijke VVD.

Gisteren maakte de Asser politicus bekend dat hij niet langer een van de drie kandidaten is voor het partijvoorzitterschap. De strijd gaat nu nog verder tussen Onno Hoes en Eric Wetzels als opvolger van de vorige VVD-voorzitter Christianne van der Wal.

Homan deed al twee keer eerder een gooi naar het voorzitterschap, maar zonder succes. Hij besloot een derde poging te doen, omdat hij vindt dat er binnen de VVD iets moet veranderen: "Het is geen geheim dat de VVD in zwaar weer zit. We hebben nog niet het goede recept gevonden om dit op te lossen."

'Best veel gedoe'

Vol verbazing heeft Homan ervaren dat deze derde voorzittersverkiezing anders verloopt dan de eerdere procedures die hij mee maakte. "In dit geval gaat het zoeken naar een nieuwe voorzitter gepaard met verder oplopende irritaties naar elkaar, dat moet je niet willen. Er is best veel gedoe, stekeligheden naar elkaar, elkaar een beetje de maat nemen. Dat is niet passend voor kandidatuur voor een bestuursfunctie. Het is namelijk geen politieke functie, het draait om het organiseren van de partij."

Verkiezing versnellen

De Asser VVD'er heeft naar eigen zeggen zijn partijgenoten daar op aangesproken. "We hebben een paar keer om tafel gezeten, maar de discussie werd alleen maar feller. Dan trek ik mijn conclusie." Homan besloot de handdoek in de ring te gooien. "Er moet zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter komen, niemand is dan blij met een extra verkiezingsronde. Om dat te versnellen, moest iemand zich terugtrekken, dus dat heb ik dan maar gedaan."

Zeer emotioneel

Volgens Bert Homan wordt zijn gebaar gewaardeerd. "En het zet mensen aan het denken of we dit wel op de juiste manier doen." Het besluit valt hem zwaar: "Het is zeer emotioneel voor mij. Deze club gaat me zeer aan het hart. Ik wil daar echt iets aan veranderen, maar dat ga ik nu niet meer doen. Ik maak plaats zodat het maar snel afgelopen kan zijn."