Uit de kluiten gewassen golfkar brengt vakantiegangers naar Coevorden

De 'pendeltram', ook wel een uit de kluiten gewassen golfkar met aanhanger genoemd, rijdt op De Huttenheugte eerst nog een ronde van zo'n 4 kilometer om parkgasten op te pikken.Dan rijdt 'ie, via het Stieltjeskanaal, naar het centrum van de Ganzenstad. Daar stopt het voertuig bij het Stedelijk Museum aan de Haven. Terug gaat de pendeldienst langs het station en de brandweerkazerne, om vervolgens via de Achterloo weer naar het park te rijden.Er kunnen 24 personen per keer mee. De rit is gratis.Op dit moment zijn er negen vrijwilligers die het gevaarte besturen. "Aan vrijwilligers heb je natuurlijk nooit genoeg, we kunnen er best nog een paar bij gebruiken", zegt Snakenborg. Chauffeurs van de pendeldienst moeten een trekkerrijbewijs hebben.Morgen wordt het 'trammetje' feestelijk onthuld. Vanaf komende woensdag, 24 juli, kan er drie dagen per week gebruik van worden gemaakt: op woensdag, donderdag en zaterdag. "We rijden op die dagen 's ochtends, 's middags en in de vroege avond", weet Snakenborg. Het is nog een proef, maar in principe rijdt het karretje het hele jaar door.De pendeltram wordt gefinancierd door de gemeente Coevorden, Stichting Centrummanagement Coevorden en Center Parcs De Huttenheugte. Op het Daler vakantiepark wordt het elektrische voertuig opgeladen en onderhouden.