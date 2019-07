Geen nader strafrechtelijk onderzoek overleden militair

Ruben werkte jaren bij 44 Pantserinfanteriebataljon, dat onderdeel uitmaakt van de brigade in Havelte.Uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee blijkt dat op die dag meerdere instructeurs constant toezicht hielden op de cursisten in het zwembad. Binnen 20 tot 30 seconden werd opgemerkt dat het slachtoffer na een opdracht niet boven water was gekomen. Daarna is adequaat gehandeld.Daarnaast blijkt uit het pathologisch rapport dat niet eenduidig valt vast te stellen waaraan het slachtoffer is overleden. Omdat er geen causaal verband is te leggen tussen overlijden en het handelen van instructeurs, heeft het OM besloten ook op dit punt geen nader strafrechtelijk onderzoek in te stellen.Het overlijden van de korporaal kwam vorig jaar hard aan binnen zijn voormalige bataljon, de brigade en bij de commando's. Ook bij brigade generaal Jan Swillens, zelf afkomstig van het Korps Commandotroepen, is de klap hard aangekomen: "Korporaal Mark Ruben was een voorbeeldig militair en we bereiden ons nu voor om op een waardige en respectvolle wijze afscheid te nemen."