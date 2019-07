Afgetreden wethouder De Jong miste geduld, zorgvuldigheid en steun van fractie Progressief Westerveld

Ik wil niemand een kat in de zak verkopen Wilfried de Jong

De Jong vindt het nog steeds een lastig besluit dat hij heeft genomen om te stoppen als wethouder. "Het heeft me heel veel energie opgeleverd. Ik heb er ook veel energie in gestopt. Het was zeker de moeite waard. Maar het moet wel energie op blijven leveren. Ik vraag me af of ik dit nog wel drie jaar vol hou op deze wijze. En ik heb de conclusie getrokken dat ik voor mezelf moet kiezen."Of hou ik het drie jaar vol om samen te werken met de fractie van Progressief Westerveld. Was dat ook een vraag? ""Ja. Ja. Omdat ik wel aan mijn eigen waarde trouw wil blijven. Dat is onder andere het gesprek aangaan en draagvlak creëren. Ik geloof in mijn werkwijze en daar wil ik aan vasthouden. Op deze manier bereik je veel meer."Het dossier lelieteelt en de blootstelling van inwoners aan gewasbeschermingsmiddelen is het twistpunt tussen de wethouder en zijn fractie, Progressief Westerveld. Volgens De Jong wil de fractie sneller dan mogelijk is en dus minder zorgvuldig.De raadsleden van Progressief Westerveld hebben meerdere malen in de raad geroepen dat hun kiezers verwachten dat er snel maatregelen worden genomen tegen ongewilde blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. Een oplossing is het invoeren van spuitvrije zones.De discussie over de lelieteelt en gif heeft de voorganger van De Jong, PvdA wethouder Erik van Schelven, al eens een motie van wantrouwen opgeleverd. Hij kwam er niet uit. En ook De Jong heeft problemen met het dossier.Er wordt op dit moment, mede na inzet van De Jong, gewerkt aan een oplossing. Daarbij zijn ook landbouwminister Carola Schouten en de provincie betrokken. Samen willen ze de dialoog aangaan en maatregelen nemen. De Jong heeft daar vertrouwen in.Er is volgens de afgetreden wethouder nog een ander punt: het verschil in werkwijze tussen de twee samenwerkende partijen binnen Progressief Westerveld. Dat zijn D66 en GroenLinks. "Ik denk dat D66 meer van het verbinden en samen dingen bereiken is. Is GroenLinks dat dan niet? Dat klinkt heel negatief. Dat is niet zo. Maar ik denk dat GroenLinks een weg kiest die korter door de bocht is. In een aantal gevallen werkt dit, maar in een aantal gevallen kan ik me daar niet in vinden."Maar denkt de fractie dan onterecht dat ze via de eigen wethouder zaken kunnen regelen? Zaken die voor de kiezers van de partij belangrijk zijn?"Nee. Dat mag je best denken en vinden. Maar ik ben een wethouder die niemand een kat in de zak wil verkopen. Ik wil wel zeker weten dat wat ik doe stand kan houden. Ik wil ook zeker weten dat ik de gemeente niet in de problemen breng. En ik wil ook zeker weten dat ik een boer een bestaansrecht kan geven. Het is meer dan een regel neerzetten."Was het niet naïef om hier als buitenstaander zomaar in te stappen als wethouder?"Je begint een avontuur. Dat is het wethouderschap altijd. Je start en wat je tegen komt weet je nooit precies. Ik heb ook verschillende intensieve gesprekken hierover gevoerd met de partij."In je ontslagbrief heb je het over de verschillen tussen D66 en GroenLinks in Progressief Westerveld. Is er een stammenstrijd gaande?"Ik noem het geen stammenstrijd. Er is verschil in politiek bedrijven. In elke partij zie je dat mensen belangrijk zijn. En de mensen die er nu zitten doen het anders dan de mensen die er eerder zaten. Maar ik denk wel dat je als partij beide geluiden moet laten horen in een samenwerkingspartij. Als dat niet zo is, dan val je uit elkaar."Maar is dat zo in dit geval?"Ik vind in ieder geval dat je daar te weinig van terug vindt. Ik denk in de zaken die belangrijk worden gevonden dat het nu meer GroenLinks is dan D66."Inmiddels heeft Progressief Westerveld een commissie ingesteld die intern en onder de sympathisanten een opvolger gaat zoeken voor De Jong. Mocht die er niet zijn, dan zoeken ze buiten de gemeente iemand.