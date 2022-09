Wat vind jij: Een pakje sigaretten moet nog duurder worden

47 euro in 2040. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) maakte eerder dit jaar bekend dat hij het wel ziet zitten om een pakje sigaretten flink duurder te maken. Naar dus 47 euro in 2040.

Daarmee wil hij het aantal rokers flink terugdringen, naar een rookvrije generatie. Het kabinet wil dat er dan geen kinderen of zwangere vrouwen zijn die roken. En dat maximaal 5 procent van de volwassenen rookt. Daarvoor wil hij dus de belastingen op tabak, sigaretten en andere rookwaren verhogen, maar hij wil ook minder verkooppunten. In april volgend jaar wordt een pakje al wat duurder, naar gemiddeld 9 euro. En een jaar later wordt een pakje opnieuw een euro duurder.