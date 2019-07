Oplichtingszaak Bodewes: Assenaar veroordeeld tot jaar cel

Dat meldt RTV Oost . Twee anderen uit Heerenveen en Weststellingwerf verdwijnen zes maanden achter tralies.In deze zaak draait het om de aankoop van scheepswerf De Volharding in Harlingen in 2013. Bodewes, die eigenaar is van twee scheepswerven in Meppel en het Overijsselse Hasselt, wilde de Friese werf kopen om grotere schepen te bouwen. Daarmee was naar verluidt 5,8 miljoen euro gemoeid.Omdat de besluitvorming bij banken te lang zou duren, ging de scheepsbouwmagnaat zelf op zoek naar investeerders. Daarbij kwam ze onder andere bij Douwe S. Hij en de twee anderen beweerden dat ze werkten voor een investeerder uit Hongkong. Als een soort garantiebepaling werd afgesproken dat Bodewes vooraf een bedrag van 10 procent rente zou overmaken. Nadat het geld was overgeschreven, vernam ze niets meer van het drietal.De rechtbank Overijssel achtte bewezen dat de 68-jarige Douwe S. in dit geval verantwoordelijk is voor oplichting van een bedrag van ruim 300.000 euro. Geld dat hij vervolgens heeft witgewassen. Volgens de rechtbank heeft hij verder opzettelijk een vals geschrift aan het slachtoffer gestuurd, met het doel om haar (opnieuw) een verkeerde voorstelling van zaken te geven.De twee andere oplichters zijn eveneens veroordeeld voor oplichting en witwassen. Een 61-jarige man benadeelde Bodewes voor ruim 178.000 euro en een 35-jarige man deed dat voor ruim 172.000 euro.