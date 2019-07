Zevenheuvelendag van de Vierdaagse: 'Het zijn niet eens zeven heuveltjes'

De derde dag is de Zevenheuvelen-dag. "Dat klinkt wel zwaar maar er zijn zoveel mensen langs de kant die je stimuleren om naar boven te gaan. En als je naar beneden gaat, gaat het weer wat makkelijker. Die zeven heuveltjes kom je met vrij veel gemak over, hoor." En, verklapt Henk: het zijn geen zeven heuveltjes. Al heeft hij ze zelf nooit geteld. "Ik heb horen zeggen dat het er vijf waren. Volgend jaar zal ik ze tellen."Meijeringh loopt de Vierdaagse al 22 jaar. "De eerste keer blijft het allermooiste. Alles wat je doet en ziet is nieuw. Dan sta je met verbazing te kijken wat een mens beweegt om te komen kijken omdat jij daar wandelt", lacht hij.Andersom is het ook waar: de toeschouwers langs de kant kijken naar Meijeringh met de vraag wat hém beweegt om vier dagen door het Nijmeegse land te lopen. "Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja, eigenlijk ben je denk ik wel een beetje gek als je dit zo vaak doet." Maar ook Meijeringh is behept met het Vierdaagse-virus, zegt hij zelf.Vrijdag dus de laatste wandeldag, met de glorieuze finish op de Via Gladiola. "De weersverwachting is ongeveer hetzelfde, dus ik denk dat het een prachtig mooie dag wordt."Een uitgebreid ontvangstcomité met gladiolen is er dit keer aan de finish niet voor Meijeringh. "Meestal niet, hoor. Maar vaak staan er op de vierde dag wel wat vrienden of familie die langs de weg staan met gladiolen."Voor het zover is gaan eerst de schoenen uit, en verheugt Meijeringh zich op een lekkere douche.